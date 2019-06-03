Крупнейшая в истории сделка с частной недвижимостью заключена в США﻿

Объявлена крупнейшая в истории сделка с частной недвижимостью, передает Интерфакс. Американская инвестиционная компания Blackstone Group LP купила сеть промышленных складов в США у сингапурской GLP за $18,7 млрд включая долг. Компании GLP — второй по величине оператор складской недвижимости в мире.



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Отмечается, что эта сделка станет самой крупной в истории частной недвижимости. Известно, что Blackstone Group удалось обойти предложение, поступившее GLP от американской компании Prologis. Его сумма не уточняется.

СМИ утверждают, что сделка подразумевает обязательство со стороны Blackstone Group рефинансировать задолженность в размере 8 млрд долларов.

По условиям соглашения, в собственность инвестиционной компании перейдут порядка 1,3 тыс. складских помещений на территории США. Многие из них располагаются в густонаселенных районах.

По предварительным оценкам, их общая площадь составляет более 16 млн кв. м.

Фото: report.az

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