Старообрядческий храм в Имеретинской долине в Сочи объявили самостроем﻿

На старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине в Сочи наложили арест, передает Интерфакс. Прихожанам запретили заходить на его территорию.



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По словам постоянного члена комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонида Севастьянова, прихожанам ограничили проход в храм. "В суде уже лежит иск от администрации города Сочи о сносе", — подчеркнул Леонид Севастьянов.

Сообщается, что при подготовке Олимпиады староверы Имеретинской долины согласились уступить свою землю. Но в обмен на обещание прежнего губернатора построить новый храм.

Староверов переселили. Выделили им участок под храм. Но строительство никак не начиналось, и старообрядцы начали строить сами, без получения разрешения на строительство, отметил Севастьянов.

По его словам, уже после начала строительства местная администрация изменила Правила землепользования и землеустроения и параметры строительства.

"Теперь местная администрация требует снести недостроенный объект", — заключил Севастьянов, с сожалением заметив, что история тянется с 2009 года.

В свою очередь, в администрации города Сочи сообщили, что информация о якобы имеющихся планах по сносу храма не соответствует действительности.

Фото: sochi-express.ru

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