В России изменили правила приватизации госимущества

В России с 1 июня меняется порядок применения некоторых способов приватизации государственного и муниципального имущества, передает РИА Новости. В основном корректировки коснулись правил проведения торгов.



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Сообщается, что изменения внесены в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Теперь торги по продаже такого имущества будут проводить только в электронной форме. Помимо этого, отныне будет исключена возможность проводить торги, в которых претенденты на приватизацию подают предложения о цене продаваемого имущества в запечатанных конвертах.

По мнению авторов законопроекта, это позволит повысить прозрачность и открытость процедуры. Российские регионы теперь смогут привлекать к торгам независимых продавцов.

Отмечается также, что изменения касаются в том числе и иностранных инвестиций в хозяйственные общества, которые имеют стратегическое значение для обороны и государственной безопасности.

Фото: pnp.ru

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