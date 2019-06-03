Россияне смогут распорядиться имуществом с помощью совместных завещаний

В России с 1 июня 2019 года появилась возможность супружеским парам составлять совместные завещания, передает РИА Новости. Помимо этого, супруги смогут вместе составлять наследственные договоры.



Между нами, родственниками... Наследство по завещанию

Сообщается, что теперь супруги смогут составлять одно завещание на двоих. Они вправе совместно определять любых наследников и их доли. Отмечается, что совместное завещание утрачивает силу в случае развода супругов.

Как заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников, документ расширяет возможности граждан "по распоряжению имуществом на случай смерти"

По словам парламентария, до сегодняшнего дня в России было право на составление завещания только от имени одного лица. Павел Крашенинников напомнил, что если наследодатель составил завещание, то наследование происходит в соответствии с его волей. В случае отсутствия завещания к наследованию призываются наследники по закону согласно очередности.

Законодательной новеллой вводятся совместные завещания супругов, в которых они могут завещать общее имущество, равно как и имущество каждого из них любым лицам и любым образом определить доли наследников. Также прописывается возможность лишения наследства по закону без указания причин такого решения.

Фото: primechaniya.ru

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