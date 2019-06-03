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Источник Правда.Ру

Через Москву-реку возведут 13 новых мостов﻿

Недвижимость print

За четыре с половиной года в столице планируется построить 13 мостов через Москву-реку, передает Интерфакс. До конца 2023 года планируется возвести 9 автомобильных мостов, 3 пешеходных и 1 железнодорожный.


Берега Москвы-реки соединила канатная дорога / Новости от 19.10.2018 17:46

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, сейчас в столичном мегаполисе 31 мост через Москву-реку. Этого явно недостаточно. Для того, чтобы перебраться с одной стороны реки на другу, и пешеходам и, автомобилистам приходится делать лишний путь. Четыре моста уже строится, еще девять проектируются, заявил чиновник.

Отмечается, что новые мосты позволят увеличить связанность территорий. Открытие новых мостов сделает жизнь в городе более комфортной. Это позволит во многом разгрузить дороги вдоль городской водной артерии реки.

Сейчас строится мост в составе Северо-Западной хорды в районе Хорошево-Мневники. Еще два моста по ходу Южного дублера Кутузовского проспекта. А также мост через Кожуховский затон.

Помимо этого, к 2024 году, столичные власти планируют оборудовать около 20 причалов для речных трамваев.

 

Фото: msk.kp.ru

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Через Москву-реку возведут 13 новых мостов﻿
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