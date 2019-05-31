Русскому географическому обществу передали усадьбу "Соллогубов" в Серпухове

Усадьба "Соллогубов" в Серпухове распоряжением губернатора Московской области передана в безвозмездное пользование "Русскому географическому обществу", информирует Интерфакс.



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Сообщается, что объект культурного наследия регионального значения — усадьба "Соллогубов" и еще два строения в городе Серпухов (ул. Калужская, д. 46/12) будут переданы общественной организации "Русское географическое общество" на 25 лет.

После заключения договора безвозмездного пользования "Русское географическое общество" планирует отремонтировать основное здание и создать в нем краеведческий музей.

Известно, что усадьба "Соллогубов" была построена в конце XVIII — начале XIX века в стиле классицизма. Она была резиденцией купца Солодовникова. В 1873 году попала в собственность графини Соллогуб, которая расположила в ней училище для белошвеек и пансионат для малообеспеченных детей и сирот. В советское время в здании усадьбы располагалось медицинское училище.

Фото: serpuhov. ru

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