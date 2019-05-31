Более 100 парковочных мест будет организовано благодаря введению одностороннего движения на восьми улицах города, передает РИА Новости. В восьми округах изменится схема организации дорожного движения,
Сообщается, что в этом году в восьми округах изменится схема организации дорожного движения. В частности, восемь участков улиц станут односторонними. Девять - двусторонними. Более 100 парковочных мест будет организовано благодаря введению одностороннего движения.
Отмечается, что изменение схемы движения позволит повысить уровень безопасности дорожного движения на улицах города. Помимо этого, автовладельцы получат дополнительные парковочные места.
По словам первого замруководителя ЦОДД Александра Ходакова, город постоянно следит за ситуацией на дорогах, принимаются меры по ее улучшению. «Мы проводим мероприятия по снижению аварийности, увеличиваем количество парковочных мест, оптимизируем маршруты жителей за счет изменения направлений движения. Некоторые решения принимаются на основании обращений граждан, которые ежедневно поступают в адрес ЦОДД", - отметил Ходаков.
Фото: news.rambler.ru
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