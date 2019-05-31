На улицах столицы за парковками начали следить инспекторы на роликовых коньках, передает Интерфакс. Кроме форменной одежды и коньков сотрудникам будет выдана защитная амуниция — налокотники, наколенники, перчатки и шлем.
Сообщается, что у новых сотрудников такие же функции, как и у пеших инспекторов. Они призваны следить за оплатой парковки, нарушениями, состоянием разметки и дорожных знаков. Помимо этого, инспекторы на роликах могут ответить на любые вопросы водителей по тарифам и зонам платной парковки.
Городские власти уверены, что так инспекторы смогут быстрее передвигаться по городу. За смену они "проходят" по 25 километров. В то же время сотрудники на роликах простимулируют других горожан к здоровому образу жизни. Если эксперимент признают удачным, количество инспекторов-роллеров будет увеличено.
Фото: auto.mail.ru
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