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Под зданием Госдумы обнаружили пустоту

Недвижимость print

Летом специалисты планировали провести ремонт здания Государственной думы, но отменили планы, поскольку обнаружили пустоты в фундаменте. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования грунта под строительной конструкцией.


Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин: бюджет решает социальные задачи и обеспечивает прорыв в экономике / Новости от 11.12.2018 19:11

Строители на озвучивают даже приблизительные сроки, из-за того, что им предстоит исследовать масштаб пустот, а затем выполнить соответствующие восстановительные работы. Ремонт здания будет отложен, поскольку специалистам нужно будет провести работы по укреплению фундамента.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев допустил, что здание Государственной думы на Охотном Ряду могут признать аварийным.

Темы здание пустоты Госдума парламент фундамент
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