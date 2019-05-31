Под зданием Госдумы обнаружили пустоту

Летом специалисты планировали провести ремонт здания Государственной думы, но отменили планы, поскольку обнаружили пустоты в фундаменте. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования грунта под строительной конструкцией.



Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин: бюджет решает социальные задачи и обеспечивает прорыв в экономике / Новости от 11.12.2018 19:11

Строители на озвучивают даже приблизительные сроки, из-за того, что им предстоит исследовать масштаб пустот, а затем выполнить соответствующие восстановительные работы. Ремонт здания будет отложен, поскольку специалистам нужно будет провести работы по укреплению фундамента.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев допустил, что здание Государственной думы на Охотном Ряду могут признать аварийным.