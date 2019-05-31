Летом специалисты планировали провести ремонт здания Государственной думы, но отменили планы, поскольку обнаружили пустоты в фундаменте. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования грунта под строительной конструкцией.
Строители на озвучивают даже приблизительные сроки, из-за того, что им предстоит исследовать масштаб пустот, а затем выполнить соответствующие восстановительные работы. Ремонт здания будет отложен, поскольку специалистам нужно будет провести работы по укреплению фундамента.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев допустил, что здание Государственной думы на Охотном Ряду могут признать аварийным.
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
Скажите, почему православный царь Иоанн Васильевич мог энное количество раз венчаться, так неужели простому миллионеру всего-то во второй раз жениться воспрещено? Ну закрыты двери храма для прихожан, зато предприниматель жертвует во сто крат больше всех остальных. История недавнего скандала в Ростовской области как информация к размышлению...
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.