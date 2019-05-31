Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей страны﻿

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны, передает ТАСС. В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Шереметьево — поэта Александра Пушкина, Домодедово — имя ученого Михаила Ломоносова.



Аэропорт Внуково . Ту-134 | Tupolev Tu-134 RA-65995 . Vnukovo Airport. Первый полет: 1984 г.

First flight: 1984

Также международному аэропорту Воронежа (Чертовицкое) присвоено имя Петра Первого, Калининграда (Храброво) — императрицы Елизаветы Петровны, Мурманска — Николая Второго, Краснодара (Пашковский) — Екатерины Второй.

Помимо этого, аэропорту Анадыря (Угольный) присвоено имя Ю. С. Рытхеу, Анапы (Витязево) — В. К. Коккинаки, Архангельска (Талаги) — Ф. А. Абрамова, Астрахани (Нариманово) — Б. М. Кустодиева, Белгорода — В. Г. Шухова, Благовещенска (Игнатьево) — Н. Н. Муравьева-Апостола, Екатеринбурга (Кольцово) — А. Н. Демидова, Владивостока (Кневичи) — В. К. Арсеньева.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что названия для 47 аэропортов были выбраны россиянами в рамках конкурса "Великие имена России".

Фото: kazanfirst.ru

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