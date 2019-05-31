Российский хирург, президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил о намерении обратиться в министерство строительства России с предложением ставить ограничители на окна в строящихся и построенных домах, чтобы уменьшить количество падений детей, информирует Интерфакс.
"Начиная хотя бы со 2-го этажа, будьте любезны, и если надо переделать построенные дома, то надо переделать, это не так дорого стоит", — подчеркнул Рошаль.
Также он вышел с предложением о том, чтобы при выписке из роддома родители предъявляли справку по поводу того, есть ли у них ограничители на окнах. А если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна.
Леонид Рошаль отметил, что в Европе и Америке нет такого количества падающих из окон детей. У них дома сразу строятся с ограничителями на окнах.
По статистике, в России в 2019 году из окон выпали уже более 100 детей, 15 из них умерли. В прошлом году было 905 падений детей из окон. Только в Москве за четыре месяца 2019 года зафиксированы 19 случаев падения детей. Шесть из них в результате погибли.
Фото: nsk.kp.ru
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