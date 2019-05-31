Росреестр перечислил штрафы для дачников

Самозахват территории общего пользования является административным правонарушением. Штраф за него определяется как процент от кадастровой стоимости участка, но составляет не менее 5 тыс. рублей, информирует РБК. Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.



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Одним из нарушений, за которое дачники могут быть оштрафованы на 5 тыс. руб., является неправильное обустройство туалета. По установленным правилам, необходимо предусмотреть его полную изоляцию от подземных вод и плодородной почвы. Расстояние от жилого помещения до душа, уборной или бани должно быть не менее 12 метров. От туалета до колодца — от 8 метров.

На сумму от 5 тыс. руб. до 400 тыс. рублей могут оштрафовать дачников, сжигающих мусор или сухую траву на своих участках во время жары.

Выплатить штраф придется, если нарушение стало причиной пожара, в результате которого было повреждено или уничтожено чужое имущество.

Фото: realty.ria.ru

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