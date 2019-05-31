Борьбу с самостроями решено усилить﻿

В России предлагается расширить понятие самовольной постройки, а также усилить наказание за такие постройки, пишет "Российская газета". Правительство внесло в Госдуму поправки в закон об административной ответственности за самострой.



В Москве снесли самострой на Ореховом бульваре

Сообщается, что в документе, подготовленном Минстроем, предлагается признавать самостроем не только стройки без разрешений. Но также и строительство (или реконструкцию) в ходе которого нарушены установленные первоначальные параметры.

Другими словами, самостроем теперь будет являться все, что построено с нарушениями. Отмечается, что наиболее частыми нарушениями в настоящее время является надстройка зданий или создание помещений на чердаках. А также пристройки к зданию капитальных сооружений.

Иногда жильцы делают подкопы и увеличивают площади цокольных этажей. Такие нарушения чреваты санкциями вплоть до сноса объекта.

Авторы законодательной инициативы убеждены, что наказание стоит усилить, поскольку самострои не только подразумевают нарушение закона. Это еще доставляет немалые неудобства соседям. Особенно это характерно для оживленной городской застройки.

Фото: vesti.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

В Сочи сносят ранее признанные судами законными дома

Демонтаж домов по реновации в Москве продолжится по технологии "умного сноса"

Минстрой отказался от сноса ветхого жилья