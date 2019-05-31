В подмосковных домах установили почти 200 тысяч "умных" счетчиков газа﻿

"Мособлгаз" ежегодно устанавливает в Подмосковье до 30 тыс. так называемых "умных" счетчиков, которые в автоматическом режиме передают предприятию показания расхода газа, передает Интерфакс.



Минэнерго поддержало внедрение «умных» газовых счетчиков / Новости от 12.12.2018 10:10

По словам гендиректора "Мособлгаза" Дмитрия Голубкова, это постоянный тренд. Парк "умных" счетчиков постоянно прирастает. "Мы и дальше будем его развивать, ежегодный прирост — порядка 20-30 тыс. новых приборов в нашем парке", -отметил Голубков.

Сообщается, что в первую очередь счетчики такого образца устанавливают в новом жилье. Однако производится и замена старых приборов на современные. По словам Голубкова, всего в настоящее время на территории региона установлено около 200 тыс. "умных" счетчиков.

Всего с начала 2019 года "Мособлгаз" ввел в строй пять объектов газификации. Основную часть объектов программы этого года планируется сдать в IV квартале текущего года.

Как сообщалось ранее, в 2019 году "Мособлгаз" планирует газифицировать 50 населенных пунктов в подмосковном регионе.

Фото: myslo.ru

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