Определены лучшие города для оплаты ипотечного жилья маткапиталом﻿

Выгоднее всего оплачивать первоначальный взнос по ипотеке средствами материнского капитала в Магнитогорске (Челябинская область), информирует РБК. ОБ это говорит исследование, проведенное в 76 крупных городах России.



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Сообщается, что покупать с помощью материнского капитала жилье в новостройках выгоднее всего в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Кургане. После того, как будет внесена сумма субсидии в качестве первого ипотечного взноса на покупку средней квартиры в городской новостройке, у местных жителей останутся неиспользованными около 300 тысяч рублей.

В частности, в Магнитогорске однокомнатная квартира на вторичном рынке стоит в среднем 1 млн руб. После первоначального взноса в 162,3 тыс. руб. от материнского капитала останется 290,6 тыс. руб. — достаточно для погашения ипотеки в течение нескольких месяцев.

Второе место в рейтинге занимает Нижний Тагил (Свердловская область). В этом городе после первоначального взноса (в среднем 176,2 тыс. руб. за однушку) останется 276,7 тыс. руб. на погашение ипотеки.

На третьем месте оказался Курган. Первый взнос по ипотеке составляет здесь 181,9 тыс. руб., поэтому от материнского капитала останется 271 тыс. рублей.

Фото: travelask. ru

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