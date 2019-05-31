Бывшая жена актера Брэда Питта актриса Дженнифер Энистон выставила на продажу особняк в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за 49 миллионов долларов, информирует РИА Новости. Дом был построен в 1970 году по проекту известного архитектора голливудских домов Гарольда Левитта.
Сообщается, что актриса потратила около двух лет на реконструкцию особняка площадью 900 квадратных метров.
В особняке имеются пять спален и семь ванных комнат. А также гараж и спортзал. Помимо этого, на территории особняка есть бассейн, спа, фонтаны и пруды.
Отмечается, что Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья". За эту роль актриса была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Наиболее успешным фильмом Энистон является вышедший в 2003 году "Брюс всемогущий".
Известно, что Энистон вышла замуж за актера Брэда Питта в 2000 году. Спустя пять лет они расстались. Причиной развода стал роман Питта с актрисой Анджелиной Джоли.
Фото: kp.ua
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