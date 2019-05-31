Москва заняла второе место в мире по росту цен на элитное жилье

По динамике роста цен по итогам первого квартала 2019 года российская столица в списке 45 городов мира оказалась на втором месте после Берлина, пишет "Коммерсант". Год назад у Москвы была 36-я позиция.



Названы адреса самого дорогого жилья в Москве / Новости от 03.01.2019 11:40

Отмечается, что по итогам января-марта 2019 года стоимость элитного жилья в российской столице выросла на 12% относительно первого квартала 2018 года. Выше динамика оказалась только в Берлине — 14,1%. Таким образом, за год позиция Москвы в PGCI выросла сразу на 34 позиции.

По мнению аналитиков, на рынке элитного жилья в Москве не осталось относительно доступных объектов. Спрос на них сохраняется. Это привело к резкому росту цен в сегменте.

По данным экспертов, средняя стоимость элитного жилья на первичном рынке сейчас составляет 815 тыс. руб. за 1 кв. м. Тенденция к росту цен сформировалась еще в конце 2017 года и сохраняется до сих пор.

В Санкт-Петербурге ситуация выглядит иначе. По итогам первого квартала цены на элитное жилье в Северной столице снизились на 0,3%.

Фото: retail-loyalty.org

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