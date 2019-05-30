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Источник Правда.Ру

Более 4-х тысяч храмов в России находятся в аварийном состоянии﻿

Недвижимость print

Более 4 тыс. храмов в аварийном или руинированном состоянии насчитывается в России, информирует ТАСС. Об этом заявил Владимир Легойда, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.


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Сообщается, что в ноябре 2018 года было дано поручение составить реестр таких храмов. Стало известно, что Священный синод выслушал доклад председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Отмечается, что в России много храмов в полуразрушенном состоянии. Это вызывает тревогу и заботу. По словам Легойды, ежегодно количество аварийных храмов уменьшается, поскольку постоянно ведется работа по их восстановлению и реконструкции.

Помимо этого, актуальной проблемой является сохранение законсервированных или отреставрированных церквей и храмов. Особенно в удаленных или заброшенных деревнях, где не осталось жителей.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что за последние девять лет в России построено 9 тыс. новых храмов.

Фото: foma.ru

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Темы храм объект россия церковь комплекс недвижимость строительство реконструкция
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