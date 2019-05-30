Мемориал героям сопротивления в гетто и концлагерях откроют в Москве﻿

Памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны откроют в Москве, информирует Интерфакс. С таким заявлением выступил председатель попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктор Вексельберг.



Памятник жертвам репрессий начали сооружать на...

Сообщается, что монумент изготовит победитель конкурса, участие в котором приняли более 100 авторов. Архитектором стал Олег Фандеев.

Отмечается, что мемориал возведут на территории Еврейского музея. Его открытие намечено на май 2019 года.

По словам Виктора Вексельберга, это будет очередным актом музея в сохранении памяти великой идеи сопротивления и непримиримости к той ужасной трагедии.

Как сообщалось ранее, конкурс на разработку архитектурно-скульптурной композиции был организован Еврейским музеем и центром толерантности и приурочен к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор, который действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там были убиты, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других стран Европы.

Фото: m24.ru

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