Центральный банк положительно относится к возможности выдачи сельской ипотеки с первоначальным взносом ниже 10% для заемщиков с низкой закредитованностью, передает ТАСС. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам, если заемщик сельской ипотеки будет получать субсидию по государственной программе, и нагрузка для него по платежам будет гораздо меньше, а долговая нагрузка не будет больше 50% дохода, то первоначальный взнос может быть ниже 10%.
Центральный банк считает, что ипотеку нельзя наращивать "бездумно". Это опасно для экономики. Набиуллина заявляла ранее, что для ЦБ важно, чтобы ипотека росла устойчиво, не создавая рисков.
Отмечается, что в 2018 году ипотека показала рекордные темпы роста: ипотечный портфель вырос более чем на 23%.
Депутаты Госдумы предложили Центробанку рассмотреть возможность снизить ипотечную ставку для сельских жителей. А также уменьшить для них размер первоначального взноса с 20% до 10%. Речь идет о кредитах, которых предоставляются по льготной госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".
Фото: votkinskda. ru
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