Подмосковные власти запретили ремонт в новых домах по ночам﻿

Депутаты Мособлдумы внесли поправки в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области", ограничивающие время шумных работ в новостройках, информирует портал правительства Подмосковья.



Александр Беглов: Законопроект о тишине необходимо...

Отныне сверлить, штробить, стучать молотками и производить другие шумные работы в новых квартирах разрешается только в дневное время.

Отмечается, что по закону о тишине, который в Подмосковье был принят не так уж давно — в 2014 году, мешать окружающим громкими звуками нельзя с 21.00 до 8.00 в будни и с 22.00 до 10.00 в праздники. Запрещено шуметь и с 13 .00 до 15.00 ежедневно — это время отдано для дневного сна детям и пожилым людям.

В декабре 2016-го депутаты прописали в законе о тишине отдельные правила именно для громких ремонтных работ. Их запретили проводить с 19.00 до 09.00 в будни и с 19.00 до 10.00 по субботам. По воскресеньям и праздникам весь громкий ремонт вообще запрещен.

В том же 2016 году подмосковные депутаты установили послабление и для новостроек — на протяжении полугода со дня сдачи дома в эксплуатацию ремонтировать квартиры в нем разрешалось круглосуточно. Но с сохранением "тихого часа" с 13.00 до 15.00.

Со временем выяснилось, что многие новостройки сдаются уже с отделкой. И она вполне устраивает большинство новоселов. А если и нет, они переделывают что-то уже проживая в квартире. Заселившимся новоселам мешает круглосуточный стук соседних молотков и звук работающих дрелей.

В связи с этим льготный период для новостроек депутаты отменили.

Фото: bytrf.ru

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