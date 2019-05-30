Московское метро не станут продлевать в Подмосковье

Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области отказались от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, пишет "Коммерсантъ".



Московское метро признали самым современным и безопасным / Новости от 09.11.2018 09:50

Сообщается, что население этих городов — более 3 млн человек. По прогнозам, к 2025 году оно достигнет до 4,76 млн человек. Это, в свою очередь, приведет к росту пассажиропотоков почти на 80%.

Ранее продление метро в московскую область рассматривалось как вариант решения транспортных проблем городов, расположенных вдоль МКАД.

Но Минтранс, Минэкономики, Минфин и правительство Москвы пришли к выводу, что продлевать метро нельзя. Новые станции на оранжевой ветке могут привести к "критической перегрузке".

В Красногорске и Балашихе подмосковные власти предлагали продлить Сокольническую и будущую Шелепихинскую ветки метро со строительством станций "Поселок Восточный" и "Ильинская". Минтранс РФ также не поддержал этот вариант, предложив также развивать МЦД и железнодорожный транспорт.

Фото: ru.moscovery.com

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