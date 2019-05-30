Законопроект, определяющий правила организации платных парковок на территории Подмосковья, приняли в трех чтениях депутаты Мособлдумы, передает РИА Новости.
По словам главы Минтранса Подмосковья Алексея Гержика, в настоящее время в области нет платных парковок ни в муниципальной собственности, ни в собственности Московской области.
"Мы получили право устанавливать максимальную плату за такие парковки. Методику установления такой платы нам должно определить федеральное законодательство", - подчеркнул чиновник.
Отмечается, что на территории Московской области действуют частные платные парковки. Но создание государственных пока не планируется. В текущем году данная инициатива, по словам министра, точно не будет осуществлена.
Уточняется, что размещение платных парковок на территориях, прилегающих к объектам спорта, а также образовательным, медицинским, культурным организациям запрещается. Государственные платные парковки будут бесплатны с 21.00 до 7.00 в будние дни. А также в выходные и праздники.
Фото: auto.mail.ru
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