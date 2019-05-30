Подмосковные власти приняли региональный закон о платных парковках﻿

Законопроект, определяющий правила организации платных парковок на территории Подмосковья, приняли в трех чтениях депутаты Мособлдумы, передает РИА Новости.



Губернаторская программа \"Удобная парковка\" пришла в Подмосковье

По словам главы Минтранса Подмосковья Алексея Гержика, в настоящее время в области нет платных парковок ни в муниципальной собственности, ни в собственности Московской области.

"Мы получили право устанавливать максимальную плату за такие парковки. Методику установления такой платы нам должно определить федеральное законодательство", - подчеркнул чиновник.

Отмечается, что на территории Московской области действуют частные платные парковки. Но создание государственных пока не планируется. В текущем году данная инициатива, по словам министра, точно не будет осуществлена.

Уточняется, что размещение платных парковок на территориях, прилегающих к объектам спорта, а также образовательным, медицинским, культурным организациям запрещается. Государственные платные парковки будут бесплатны с 21.00 до 7.00 в будние дни. А также в выходные и праздники.

Фото: auto.mail.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Москва будет зарабатывать на парковках 5 млрд рублей в год﻿

Скорость и парковка - главные беды автовладельцев

Кто искажает правду о платных парковках Москвы

Платная парковка у детской поликлиники - плохо всем!