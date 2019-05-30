Фасады небоскребов "Москва-Сити" отмыли альпинисты

В Московском международном деловом центре "Москва-Сити" завершен весенний этап работ по мытью фасадного остекления небоскребов, передает РБК. Альпинисты работали на высоте до 400 метров над землей.



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Отмечается, что в деловой центр "Москва-Сити" входят "Башня 2000", "Эволюция", "Евразия", деловой комплекс "Империя", а также комплекс "Город Столиц", комплекс "Башня на Набережной", "IQ-квартал", "Башня Федерация", "Меркурий Сити Тауэр", офисно-деловой комплекс ОКО и Северная башня. Все эти высотки имеют фасадное остекление.

По регламенту, работы по мытью стекол в "Москва-Сити" выполняются в два этапа. Первый стартовал в апреле. Второй запланирован на июнь.

Напомним, что небоскребы "Москва-Сити" были задуманы в 1991г. Архитектор Борис Тхор предложил московским властям идею построить в столице деловой район. Возвести небоскребы планировалось на площадке рядом с "Экспоцентром", где к этому времени находилась промзона.

В настоящее время здесь построено 2 млн кв. м высотной недвижимости. Еще 2,5 млн кв. м появится за три следующих года.

Фото: the-village.ru

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