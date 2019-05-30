В Оренбуржье многодетным семьям предлагается оказывать поддержку в несколько иной форме, нежели сейчас, передает Интерфакс. Вместо земельных участков, которые в настоящее время полагаются семье с тремя и более детьми, региональные власти предлагают выделять финансовые средства на улучшение жилищных условий.
По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, в настоящее время многодетные могут рассчитывать на земельные участки. Но получают их далеко не все. И совсем мизерное количество семей начинает строительство дома.
Отмечается, что причин этому много — отсутствие коммуникаций, удаленность участков от привычного места жительства. У людей просто нет денег на строительство дома.
"А, может, семье удобнее жить в квартире? Поэтому будем выдавать средства на улучшение жилищных условий многодетным семьям, которые в этом нуждаются", — подчеркнул Паслер.
Как отмечают региональные власти, финансовые средства можно будет использовать только по целевому назначению. В частности, многодетные семьи смогут потратить выделенные им деньги на первоначальный взнос ипотечного кредита или его погашение.
Фото: vl. aif.ru
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