Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает передавать долги россиян по жилью и коммунальным услугам третьим лицам, передает РБК.
В соответствии с законодательной новеллой, передавать долги смогут только профессиональным участникам рынка: управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК. Или ресурсоснабжающим организациям. Сегодняшняя система исполнительного производства позволяет взыскивать бытовые долги без помощи коллекторов.
По мнению авторов законопроекта, практика с привлечением коллекторов часто приводит к злоупотреблениям и росту социального напряжения.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта проблема, к сожалению, существует. "Звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы", — отметил Володин. В результате граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения.
Как сообщалось ранее, депутат Яровая внесла в Госдуму в марте этого года проект закона о запрете передачи долгов за ЖКХ коллекторам.
Фото: runaruna.ru
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