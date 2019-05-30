Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги, пишет "Коммерсант". Минэкономики может инициировать законодательные поправки, которые обяжут собственников таких квартир получать специальные идентификаторы.
Сообщается, что информация о краткосрочной аренде квартир должна фиксироваться во всех объявлениях и системах бронирования. Это поможет налоговикам выявлять неплательщиков.
По мнению аналитиков, это сильнее всего ударит по небольшим сервисам бронирования, которые работают, в частности, в Крыму. Многим придется уйти с рынка.
Как сообщалось ранее, возможность появления закона о туристическом жилье обсуждается с марта 2019 года. Законотворцы исходили из того, что в некоторых регионах сдаваемое в краткосрочную аренду жилье формирует половину всего объема средств размещения туристов и отдыхающих. Только Краснодарский край в 2018 году посетили 17 млн человек.
Ключевая задача - легализовать рынок краткосрочной аренды и подсчитать общий объем жилья, где останавливаются туристы.
Фото: fotokto.ru
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