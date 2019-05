Итальянские дизайнеры обустроят на Кузнецком мосту иммерсивный сад

В июне московские улицы украсят более 40 садов по проектам финалистов конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем", информирует портал столичной мэрии. Самым необычным будет иммерсивный сад на Кузнецком Мосту перед ЦУМом.



Екатерина Никитина создала Сенсорный сад в парке \"Сокольники\"

Сообщается, что иммерсивный сад You are the Landscape ("Пейзаж — это ты") будет воспроизводить естественный ландшафт средней полосы России. Авторство принадлежит ландшафтным дизайнерам из Италии Алессандро Тривелли и Сильвии Калатрони.

По их замыслу, этот необычный сад поможет выстроить новые отношения между городом, людьми, природой, культурой и историей.

Отмечается, что иммерсивный сад расположится на участке площадью почти в 300 квадратных метров. На этой территории более 20 берез редких сортов. А также многоствольные рябины, горные сосны, спиреи, рододендроны.

Помимо этого, вокруг сада установят плоские зеркала. По мнению дизайнеров, это позволит взглянуть на природу, город, себя и друг друга с нового ракурса.

Уточняется, что иммерсивный сад на Кузнецком Мосту будет открыт до конца сентября.

