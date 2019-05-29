Более 3,5 тысяч детей-сирот получили жилье в Подмосковье﻿

Почти 3,6 тыс. детей-сирот в Московской области получили жилье за последние пять лет, передает ТАСС. В регионе осуществляется жесткий контроль за тем жильем, которое подбирается для этой категории детей.



В Подмосковье дети-сироты выложили мозаику на фасаде дома

По словам первый зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой, ежегодно 100% детей, которые стоят в очереди и имеют право на жилье, получают его.

"Число не маленькое, ежегодно сколько встали в очередь, столько и получили", - подчеркнула чиновница.

Отмечается, что за последние пять лет у нас получили жилье 3,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На это затратили почти 9,5 млрд рублей.

Под каждую квартиру составляется индивидуальная дорожная карта. Начиная от технического задания, меблировки, квадратных метров, крова. И так далее до вручения ключей.

Забралова добавила, что Подмосковье получает каждый год субсидию в размере 24 млн рублей. Этих денег хватает на 10-12 квартир. В этом году в очереди стоит 734 человека. Все они получат жилье.

Фото: sitv. ru

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