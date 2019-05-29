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Источник Правда.Ру

Опасные для окружающей среды свалки будут рекультивировать﻿

Недвижимость print

Рекультивация 33 свалок и других объектов, которые представляют опасность для окружающей среды, в восьми регионах РФ завершится до конца 2019 года, передает ТАСС. Устранение накопленного ущерба в 2019 году идет в рамках реализации нацпроекта "Экология".


Умная утилизация отходов: как в России борются с пластиковым мусором / Новости от 20.10.2018 13:56

Сообщается, что до конца года завершить 33 проекта в восьми субъектах РФ. За последние два года восстановлено 252 га территорий в 12 субъектах РФ с численностью населения почти 2,5 млн человек.

На завершающей стадии находятся работы на двух полигонах промышленных отходов. Это "Чёрная дыра" и "Белое море" Нижегородской области. А также свалки ТКО — "Игумново".

В 2017 году началась рекультивация 48 мусорных свалок из 191, которые предстоит ликвидировать к 2024 году.

Напомним, что с 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с мусором. Основные показатели реформы обращения с отходами заложены в национальный проект "Экология".

Фото: ru.wikipedia.org

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