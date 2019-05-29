Восемь башен и 14 прясел стены Донского монастыря восстановят﻿

Власти Москвы приняли решение выделить из городского бюджета средства на реставрацию Донского монастыря, передает ТАСС. Донской ставропигиальный мужской монастырь, основанный в 1593 году, является объектом культурного наследия федерального значения.



Соборы Донского монастыря. Телеканал Russian Travel Guide HD. 29.05.2019 08:00

Сообщается, что власти Москвы выделят средства из городского бюджета на реставрацию башен и стен Донского монастыря. Как отмечает портал столичной мэрии, Донской монастырь — жемчужина Москвы. Это знаковое место, связанное не только с историей Москвы, но и со многими событиями в нашей стране.

Территория в последние годы активно возрождается. Проходит реставрация памятников архитектуры.

Отмечается, что в течение последних лет на территории Донского монастыря реализуется волонтерский проект. Десятки москвичей в свободное от работы время занимаются восстановлением башен, разбирают завалы, очищают стены.

Столичные власти приняли решение выделить целевые средства на реставрацию восьми башен и 14 прясел монастырской стены.

Фото: vnikolaeva.narod.ru

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