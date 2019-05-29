Власти Москвы приняли решение выделить из городского бюджета средства на реставрацию Донского монастыря, передает ТАСС. Донской ставропигиальный мужской монастырь, основанный в 1593 году, является объектом культурного наследия федерального значения.
Сообщается, что власти Москвы выделят средства из городского бюджета на реставрацию башен и стен Донского монастыря. Как отмечает портал столичной мэрии, Донской монастырь — жемчужина Москвы. Это знаковое место, связанное не только с историей Москвы, но и со многими событиями в нашей стране.
Территория в последние годы активно возрождается. Проходит реставрация памятников архитектуры.
Отмечается, что в течение последних лет на территории Донского монастыря реализуется волонтерский проект. Десятки москвичей в свободное от работы время занимаются восстановлением башен, разбирают завалы, очищают стены.
Столичные власти приняли решение выделить целевые средства на реставрацию восьми башен и 14 прясел монастырской стены.
Фото: vnikolaeva.narod.ru
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