До конца 2019 года в военных гарнизонах в населенных пунктах Шали и Борзой в Чеченской Республике будет построено 24 быстровозводимых жилых дома для военнослужащих общей емкостью в 600 квартир, пишет газета "Московский комсомолец".
Отмечается, что дома будут возведены по уникальной технологии. Она позволяет в рекордный срок построить комфортное и безопасное жилье. Принципиально новый проект здания применяется в российских Вооруженных силах впервые.
Сообщается, что основной задачей при проектировании было создать мобильную пространственную конструкцию. Она легко монтируется и заполняется контейнерами с внутренней чистовой отделкой и полностью готовыми к комфортному проживанию коммуникациями.
В домах будет панорамное остекление. Квартиры оборудуют открытыми террасами. Проект разработан для регионов с высокой сейсмической активностью. Такие дома будут способны выдержать землетрясения до 9 баллов.
Фото: youtube.com
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