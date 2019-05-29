Передвижные дома с панорамным видом построят для военных в Чечне

До конца 2019 года в военных гарнизонах в населенных пунктах Шали и Борзой в Чеченской Республике будет построено 24 быстровозводимых жилых дома для военнослужащих общей емкостью в 600 квартир, пишет газета "Московский комсомолец".



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Отмечается, что дома будут возведены по уникальной технологии. Она позволяет в рекордный срок построить комфортное и безопасное жилье. Принципиально новый проект здания применяется в российских Вооруженных силах впервые.

Сообщается, что основной задачей при проектировании было создать мобильную пространственную конструкцию. Она легко монтируется и заполняется контейнерами с внутренней чистовой отделкой и полностью готовыми к комфортному проживанию коммуникациями.

В домах будет панорамное остекление. Квартиры оборудуют открытыми террасами. Проект разработан для регионов с высокой сейсмической активностью. Такие дома будут способны выдержать землетрясения до 9 баллов.

Фото: youtube.com

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