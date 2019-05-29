Архитекторы создали дом-мост в Тульской области

"Designboom" - один из самых популярных специализированных цифровых журналов по архитектуре и дизайну - дал самую высокую оценку необычному дому, построенному в Заокском районе, передает РБК. Площадь уникального здания составляет 150 квадратных метров,



Строим дом. Деревянные и стеклянные дома

Новостройка расположена в одном из коттеджных поселков в 22 км к югу от подмосковного Серпухова. Сообщается, что авторами необычного проекта стали био-архитекторы Иван Овчинников и Лев Анисимов. Они создали над руслом небольшого ручья "дом-мост".

Отмечается, что необычное строение размещается на балках, упертых в два берега реки. Мостовой дом включает в себя гостиную и кухню. В коттедже есть две спальни с собственными ванными комнатами на первом этаже. Над кухней имеется небольшой балкончик с большим количеством спальных мест. Здесь же расположена внешняя площадка.

Фото: realty.rbc.ru

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