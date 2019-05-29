Аварийный храм XII века отреставрируют в Великом Новгороде, передает Интерфакс. Благодаря поддержке Министерства культуры России пользователем церкви Петра и Павла на Синичьей горе стал Новгородский госмузей-заповедник.
Как отметили в пресс-центре Новгородского областного правительства, это значит, что после преодоления многих бюрократических барьеров у церкви, наконец, появился хозяин. Он и сможет привести его в порядок.
Сообщается, что средства на ремонтно-восстановительные работы будут выделены из федерального бюджета.
Согласно древним источникам, церковь Петра и Павла на Синичьей горе была построена в последней трети XII века. Она является одним из немногих дошедших до наших дней памятников русской архитектуры домонгольской эпохи. Храм находится под охраной ЮНЕСКО.
Как сообщалось ранее, в 2012 году несколько депутатов Госдумы обратились с открытым письмом к федеральным и местным властям по поводу возможной утраты древнего храма. Они оценили состояние памятника как катастрофическое.
В 2013–2015 годах в церкви были проведены первые противоаварийные работы. Вокруг храма установили леса. На церкви появилась временная кровля. Но потом работы прекратились.
Фото: realty.interfax.ru
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