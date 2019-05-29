Средняя площадь проданных квартир в российских новостройках снизилась более чем на 9% в 2016 году, передает РИА Новости. Об этом заявил Кирилл Холопик, руководитель аппарата ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья".
Отмечается, что в сфере жилищного строительства отмечен определенный рост в области продаж. В то же время резко падает площадь строящегося жилья.
По словам Кирилла Холопика, в 2016 году впервые была пробита планка в 50 квадратных метров средней площади квартиры. "Уже к конце первого квартала мы приближаемся к площади 49 квадратных метров", - подчеркнул Холопик.
Самое заметное сокращение эксперты заметили в Москве. В столичном мегаполисе площадь реализованных студий уменьшилась сразу на 18% на вторичном рынке и на 7% в новостройках.
Также на российском рынке также происходит падение цены. В 2015 году средняя стоимость квадратного метра составляла 67,7 тысячи рублей, в 2016 году она снизилась до 62 тысяч рублей. Падение цены превысило 8%.
Фото: kvartira-lux.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Новый дом выходит на продажу в Москве каждые четыре дня
Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах
Кондоминиум - что это такое, и с чем его едят?
Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.