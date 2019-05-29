Средняя площадь продаваемых квартир в новостройках сократилась

Средняя площадь проданных квартир в российских новостройках снизилась более чем на 9% в 2016 году, передает РИА Новости. Об этом заявил Кирилл Холопик, руководитель аппарата ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья".



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Отмечается, что в сфере жилищного строительства отмечен определенный рост в области продаж. В то же время резко падает площадь строящегося жилья.

По словам Кирилла Холопика, в 2016 году впервые была пробита планка в 50 квадратных метров средней площади квартиры. "Уже к конце первого квартала мы приближаемся к площади 49 квадратных метров", - подчеркнул Холопик.

Самое заметное сокращение эксперты заметили в Москве. В столичном мегаполисе площадь реализованных студий уменьшилась сразу на 18% на вторичном рынке и на 7% в новостройках.

Также на российском рынке также происходит падение цены. В 2015 году средняя стоимость квадратного метра составляла 67,7 тысячи рублей, в 2016 году она снизилась до 62 тысяч рублей. Падение цены превысило 8%.

Фото: kvartira-lux.ru

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