Россияне смогут купить квартиру на отцовский капитал﻿

В России может появиться так называемый отцовский капитал, пишут "Известия". Это субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. С таким предложением вышли члены комиссии Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства.



Вслед за материнским в России может появиться и отцовский капитал

Сообщается, что получить отцовский капитал можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье. Их родители должны находится, в законном браке. Причем субсидия для многодетных отцов не будет исключать материнский капитал.

По мнению авторов законопроекта, это станет дополнительной мерой финансовой поддержки. Выплата многодетным отцам будет сопоставима с материнским капиталом. Его размер с 2017 года составляет 453 тыс. руб. Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Крыма и Севастополя. После этого в него будут включены и другие регионы России.

Отмечается, что материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года. Как правило граждане России используют данную субсидию для улучшения жилищных условий.

Фото: vk-smi.ru

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