Олег Меньшиков может лишиться квартиры в центре Москвы﻿

Худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться роскошной квартиры в самом центре Москвы, пишет "Московский комсомолец". Жена умершего хозяина квартиры вспомнила о квартире в центре Москвы, которая много лет назад была продана актеру Олегу Меньшикову.



Олег Меньшиков: Для меня Шекспир – великая мистификация человечества. ЭКСКЛЮЗИВ / Новости от 04.12.2018 11:45

Сообщается, что претензия на квартиру изъявила её бывшая владелица. Она обратилась в Хамовнический суд Москвы. Оказалось, что жилье она приобрела в браке с мужем. Но потом развелась с ним. Квартира была куплена Меньшиковым у мужа. Это решение женщина считает неправовым.

В итоге договор купли-продажи она требует признать недействительным. Она считает, что он был составлен мужем до раздела имущества. Соответственно, половина данного объекта недвижимости ей должна быть возвращена.

Таким образом, 58-летний знаменитый актер попал в сложную ситуацию. Худрук Театра Ермоловой может лишиться своего жилья. В настоящее время Меньшиков является владельцем шикарной квартиры площадью 171 квадратных метров, расположенной в самом центре столицы.

Фото: ria.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Максимальная аренда элитного жилья подешевела до 550 тыс. рублей в месяц﻿

Посуточная аренда в городах России втрое выгоднее долгосрочной﻿﻿

Аренда или покупка: что лучше?