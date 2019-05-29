Худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться роскошной квартиры в самом центре Москвы, пишет "Московский комсомолец". Жена умершего хозяина квартиры вспомнила о квартире в центре Москвы, которая много лет назад была продана актеру Олегу Меньшикову.
Сообщается, что претензия на квартиру изъявила её бывшая владелица. Она обратилась в Хамовнический суд Москвы. Оказалось, что жилье она приобрела в браке с мужем. Но потом развелась с ним. Квартира была куплена Меньшиковым у мужа. Это решение женщина считает неправовым.
В итоге договор купли-продажи она требует признать недействительным. Она считает, что он был составлен мужем до раздела имущества. Соответственно, половина данного объекта недвижимости ей должна быть возвращена.
Таким образом, 58-летний знаменитый актер попал в сложную ситуацию. Худрук Театра Ермоловой может лишиться своего жилья. В настоящее время Меньшиков является владельцем шикарной квартиры площадью 171 квадратных метров, расположенной в самом центре столицы.
Фото: ria.ru
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