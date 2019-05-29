Депутат от фракции ЛДПР в Госдуме Александр Шерин разработал законопроект, запрещающий действующим губернаторам и кандидатам на пост глав российских регионов владеть недвижимостью за пределами страны, передает ТАСС.
По мнению законотворцев, чиновники всех уровней, особенно которые планируют возглавлять субъекты РФ, должны жить в этом регионе вместе со своими близкими и родными. "Они должны дышать этим же воздухом, пользоваться этой же медициной. У них не должно быть возможности жить за границей, обучать там своих детей и лечиться там", — подчеркнул Александр Шерин.
Отмечается, что законодательная новелла должна запретить подобным чиновникам иметь недвижимость за границей.
Депутат уточнил, что законопроект коснется как действующих губернаторов, так и кандидатов на пост главы субъекта Российской Федерации. Законопроект будет внесен в Госдуму в течение ближайшей недели.
Фото: rcmm.ru
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