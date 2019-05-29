Российские застройщики могут поучаствовать в государственной программе Кении по переселению из аварийных трущоб, передает РИА Новости.
Сообщается, что Кения планирует серьезную программу по переселению из аварийных трущоб, и на эту программу выделяются серьезные средства. По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, эта страна заинтересована в том, чтобы представительство застройщиков по этой программе было как можно шире.
В свою очередь, власти Кении ведут переговоры с представителями Китая, Южной Кореи и Турции. "И, естественно, прозвучало предложение для российских специалистов", — заявил глава Минстроя.
Министр отметил, что это очень интересное предложение и пообещал обсудить его со своими коллегами.
Помимо этого была высказана заинтересованность в вопросах, связанных со строительством железной дороги, добавил министр. Он пообещал передать необходимые материалы коллегами из РЖД.
Якушев добавил, что кенийская сторона подготовила предложения по строительству железных дорог в стране. Эти предложения в дальнейшем могут рассмотреть Минтранс и ОАО "РЖД".
Фото: reports.travel.ru
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