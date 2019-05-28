Часть балкона пятиэтажного дома обрушилась в центре Москвы

Часть балкона обрушилась на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в центре Москвы, передает РИА Новости. Есть угроза обрушения балконов еще на двух этажах здания.



Балконы: как предотвратить обрушение / Новости от 23.09.2018 14:12

Сообщается, что в центре столицы произошло частичное обрушение балкона третьего этажа кирпичного пятиэтажного дома № 7 в Товарищеском переулке.

В настоящее время существует угроза обрушения балконов на четвертом и пятом этажах здания. По предварительным данным, пострадавших при обрушении балкона нет. В целях безопасности из подъезда эвакуировали девять жителей дома.

Отмечается, что этому дому более 100 лет. Здание было построено в 1917 году. Дом пятиэтажный, с деревянными перекрытиями. Балконы дома располагаются над газоном.

В настоящее время проводятся противоаварийные мероприятия с другими балконами дома.

Как подчеркивают эксперты, старинный дом расположен в престижном Таганском районе. Стоимость квартир с ремонтом здесь превышает 10 миллионов рублей.

Фото: ntv.ru

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