Часть балкона обрушилась на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в центре Москвы, передает РИА Новости. Есть угроза обрушения балконов еще на двух этажах здания.
Сообщается, что в центре столицы произошло частичное обрушение балкона третьего этажа кирпичного пятиэтажного дома № 7 в Товарищеском переулке.
В настоящее время существует угроза обрушения балконов на четвертом и пятом этажах здания. По предварительным данным, пострадавших при обрушении балкона нет. В целях безопасности из подъезда эвакуировали девять жителей дома.
Отмечается, что этому дому более 100 лет. Здание было построено в 1917 году. Дом пятиэтажный, с деревянными перекрытиями. Балконы дома располагаются над газоном.
В настоящее время проводятся противоаварийные мероприятия с другими балконами дома.
Как подчеркивают эксперты, старинный дом расположен в престижном Таганском районе. Стоимость квартир с ремонтом здесь превышает 10 миллионов рублей.
Фото: ntv.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Дом-музей Николая Островского в Сочи может рухнуть
При строительстве дома на Пулковской найдены 24 снаряда времен ВОВ
Кондоминиум - что это такое, и с чем его едят?
Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Когда окончательно закончится война в Сирии? Верно ли, что в Сирии сейчас в значительной мере решаются судьбы всего человечества? Остались ли еще шансы у концепции арабского единства? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета по финансовому законодательству парламента Сирии, лидер Сирийской коммунистической партии Аммар Багдаш.