Вокруг Эйфелевой башни разобьют сад с фонтанами и зонами отдыха﻿

В Париже к Олимпийским играм 2024 года реконструируют территорию возле Эйфелевой башни, передает РБК. На месте нынешних дорог создадут парки и пешеходные зоны.



Париж – не только Эйфелева башня

Сообщается, что власти города представили проект-победитель конкурса реконструкции Site Tour Eiffel. Сейчас возле Эйфелевой башни пролегают дороги — от дворца Шайо до площади Фонтенуа. В рамках нового проекта дороги проложат под землей. На их месте создадут парки и публичное пространство.

Также между дворцом Шайо и военной академией на площади Жоффра высадят деревья. Сады у Варшавского фонтана расширят и построят амфитеатр на площади Трокадеро.

В итоге площадь садов составит 540 тысяч квадратных метров. Во время Олимпийских игр в 2024 году возле Эйфелевой башни установят площадку для пляжного волейбола.

Отмечается, что авторы проекта OnE (Ouest-Est) — британские архитекторы Кэтрин Густафсон и Мэри Боуман. Стоимость проекта составит 40 миллионов евро.

Фото: travelermap.ru

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