В Париже к Олимпийским играм 2024 года реконструируют территорию возле Эйфелевой башни, передает РБК. На месте нынешних дорог создадут парки и пешеходные зоны.
Сообщается, что власти города представили проект-победитель конкурса реконструкции Site Tour Eiffel. Сейчас возле Эйфелевой башни пролегают дороги — от дворца Шайо до площади Фонтенуа. В рамках нового проекта дороги проложат под землей. На их месте создадут парки и публичное пространство.
Также между дворцом Шайо и военной академией на площади Жоффра высадят деревья. Сады у Варшавского фонтана расширят и построят амфитеатр на площади Трокадеро.
В итоге площадь садов составит 540 тысяч квадратных метров. Во время Олимпийских игр в 2024 году возле Эйфелевой башни установят площадку для пляжного волейбола.
Отмечается, что авторы проекта OnE (Ouest-Est) — британские архитекторы Кэтрин Густафсон и Мэри Боуман. Стоимость проекта составит 40 миллионов евро.
Фото: travelermap.ru
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