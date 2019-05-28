Пятиэтажный многоквартирный самострой сносят в Краснодаре﻿

Власти Краснодара приступили к сносу незаконно строящегося пятиэтажного жилого дома, передает Интерфакс. Демонтаж недостроенного пятиэтажного жилого дома ведется по адресу ул. Ратной Славы, 73 в поселке Российский.



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Сообщается, что у объекта отсутствует разрешение на строительство. Установлено, что работы велись с грубыми нарушениями. После проведенных проверок суд удовлетворил иск администрации на снос жилого дома.

Недостроенное здание было возведено на уровне первого этажа и располагалось на участке площадью 801 кв. м. По данным местных властей, в 2018 году суд наложил запрет на строительство дома. Также был наложен арест на земельный участок и сам объект капитального строительства.

Известно, что квартиры в сносимом жилом доме до недавнего времени активно продавались. Согласно объявлениям, которые публиковали в Интернете частные лица, жилплощадь в самострое предлагалась покупателям из других регионов России по цене порядка 30 тыс. рублей за кв. м.

Фото: newizv.ru

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