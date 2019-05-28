Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил профильные комитеты разобраться с рекламой экскурсий по городским крышам, передает РИА Новости. Градоначальник выразил уверенность, что это незаконно и опасно.
По словам Беглова, в городе часто можно видеть рекламу под ногами "Экскурсии по крышам". "Надо разобраться, что это за экскурсии по крышам. Значит, по центру города кто-то водит экскурсии. А у нас металлические кровли. Это опасно, я уверен, что это незаконно", — подчеркнул градоначальник.
Александр Беглов отметил, что это нелегальный бизнес, который наносит вред городскому хозяйству и подвергает опасности жизни.
В свою очередь, представитель комитета по жилищному хозяйству отметил, что в центральной части города есть башни противовоздушной обороны, которые можно использовать для проведения легальных экскурсий.
Как сообщалось ранее, петербургский парламент поддержал законопроект о штрафах для организаторов нелегальных экскурсий по крышам. За это правонарушение физлиц предлагается штрафовать на сумму в размере до 5 тыс. рублей. Для тех, кто зарабатывает на подобных прогулках, штрафы могут составить до 200 тыс. руб.
Фото: smartnews.ru
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