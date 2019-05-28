Максимальная стоимость найма квартир в Москве составляет 800 тыс. рублей﻿

Самая дорогая квартира из выставленных в аренду московских квартир обойдется нанимателю в 800 тыс руб в месяц, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". Это 4-комнатная квартира в клубном доме в Хамовниках с видом на Зачатьевский монастырь.



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Как отмечают эксперты, в квартире площадью 173 кв. м имеются 3 спальни и гостиная, совмещенная с кухней. Также 3 санузла и 2 гардеробные комнаты. Квартира полностью меблирована и укомплектована полным набором бытовой техники.

Второе место рейтинга занимает 5-комнатная квартира в сталинском доме в Романовом переулке. За 500 тыс руб в месяц наниматель получит 235 квадратов жилья. Кухня здесь полностью оборудована. В комнатах — минимум мебели.

На третьем месте стоит 4-комнатная квартира за 400 тыс. рублей в месяц площадью 138 кв. м в элитном жилом комплексе "Дом на Покровском бульваре". Он располагается в Казарменном переулке. В ней выполнен ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту. Отмечается, что вся мебель и бытовая техника — от ведущих мировых производителей.

Фото: cre.ru

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