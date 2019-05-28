На месте снесенного долгостроя в Чертанове возвели ФОК

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) возвели на месте долгостроя на юге столицы, информирует портал столичной мэрии. Пятиэтажный спорткомплекс площадью 1,6 тыс. кв. метров построили в районе Чертаново Центральное на ул. Кировоградская, д. 22А.



В Москве начали снос самого таинственного заброшенного здания / Новости от 24.10.2018 13:35

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, в Москве еще одним долгостроем стало меньше. ФОК полностью готов и скоро откроется для москвичей. «Здесь обустроили тренажерные залы, административные помещения и офисы», - отметил Хуснуллин.

Сообщается, что для работников и посетителей обустроена открытая автостоянка с выделенными местами для автомобилей инвалидов. Помимо этого, в здании для перевозки маломобильных граждан установлен пассажирский лифт.

Как отмечается, в сообщении, в Москве строятся не только физкультурно-оздоровительные центры в районах, но и масштабные спортивные кластеры для тренировок профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни.

Фото: realty.ria.ru

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