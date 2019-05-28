Средний чек покупки москвичами жилья в Петербурге составил 4 млн рублей

Средний бюджет покупки квартиры в Петербурге жителями Москвы составляет чуть выше 4 млн рублей (4,1 млн рублей), говорится в исследовании агентства недвижимости "София". Москвичи — самые активные покупатели жилья в Санкт-Петербурге после самих жителей Северной столицы.



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Сообщается, что жилье в городе на Неве чаще всего покупают представители таких крупных городов, как Москва, Екатеринбург, Архангельск, Новосибирск и Владивосток.

Что касается москвичей, то самый большой интерес жители Белокаменной проявляют к объектам в районах Адмиралтейский, Красногвардейский, Калининский, Московский и Красносельский.

Отмечается, что квартиры в Адмиралтейском и Московском районах города приобретаются с целью получения дохода, а объекты на окраинах Петербурга — для себя.

Также популярными объектами у москвичей являются квартиры-студии в центре Северной столицы, которые появляются за счет перепланировки в коммунальных квартирах.

Фото: yaplakal.com

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