Проезд по северному дублеру Кутузовского проспекта может стоить в среднем 270 рублей, пишут "Ведомости". Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд. Постоянным клиентам предусмотрена система скидок.
Отмечается, что предельный размер платы за проезд не может более чем в 2,5 раза превышать максимальный тариф за 1 километр проезда по северному обходу Одинцова. Там установлены тарифы от 1 рубля ночью до 350 рублей днем.
Концессионером строительства дублера протяженностью 10,5 километра являются компании, входящие в группу УК "Лидер". Примерная стоимость его строительства составляет 40 миллиардов рублей. Эта трасса является продолжением северного обхода Одинцова, который также строят структуры УК "Лидер".
Все расходы по проектированию, строительству и обслуживанию несет концессионер. Концессионное соглашение заключено на 40 лет. Расчетная скорость движения на дороге составит не менее 100 км/ч. Ввести дорогу в эксплуатацию планируется в 2021 году.
Как сообщалось ранее, максимальная стоимость проезда могла бы достичь 450 рублей. Но потом тарифы были пересмотрены.
Фото: m24.ru
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