Психиатрическую клинику имени Корсакова в Москве отреставрируют﻿

Столичные власти выдали задание на разработку проекта реставрации здания психиатрической клиники им. С. С. Корсакова, передает Интерфакс. Здание больницы по адресу ул. Россолимо, д.11, стр. 9 является объектом культурного наследия регионального значения.



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Сообщается, что двухэтажный краснокирпичный дом с большими окнами и чугунным крыльцом был построен в 1885 году по проекту архитектора Константина Быковского специально для клиники душевных болезней.

Здесь в разные годы работали выдающиеся врачи-психиатры: Владимир Сербский, Сергей Суханов, Петр Ганнушкин.

Отмечается, что клиника Корсакова была построена при участии знаменитой московской благотворительницы Варвары Морозовой, которая выкупила для этого усадьбу Олсуфьевых. Муж Морозовой страдал тяжелым психическим расстройством. Его лечением занимался сам профессор Корсаков.

Психиатр принимал непосредственное участие в планировании и строительстве здания. Клиника, которую он возглавил, придерживалась принципа нестеснения больных. В частности, на окнах были не решетки, а специальные прочные стекла. Они могли выдержать сильные удары. В палатах находилась мягкая мебель, висели занавески. Двери были украшены портьерами.

Фото: mos.ru

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