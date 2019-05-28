Александра Кузьмина, дочь бывшего главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, назначена главным архитектором Московской области, передает РИА Новости.
Сообщается, что теперь она будет курировать вопросы формирования благоприятного облика городов столичной области, вести работу архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья. А также осуществлять постоянный контроль качества проектных решений.
До этого Кузьмина занимала должность первого заместителя ведомства. Она является членом Союза архитекторов России и вице-президентом Союза московских архитекторов. А также - членом Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете Госдумы.
Отмечается, что под руководством Кузьминой создано более 100 проектов архитектуры и градостроительства. Среди прочих — жилые объекты, а также школа искусств З. К. Церетели, и проект реконструкции Центра международной торговли.
Фото: news.ru
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