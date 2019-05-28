Главным архитектором Московской области назначена Александра Кузьмина﻿

Александра Кузьмина, дочь бывшего главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, назначена главным архитектором Московской области, передает РИА Новости.



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Сообщается, что теперь она будет курировать вопросы формирования благоприятного облика городов столичной области, вести работу архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья. А также осуществлять постоянный контроль качества проектных решений.

До этого Кузьмина занимала должность первого заместителя ведомства. Она является членом Союза архитекторов России и вице-президентом Союза московских архитекторов. А также - членом Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете Госдумы.

Отмечается, что под руководством Кузьминой создано более 100 проектов архитектуры и градостроительства. Среди прочих — жилые объекты, а также школа искусств З. К. Церетели, и проект реконструкции Центра международной торговли.

Фото: news.ru

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