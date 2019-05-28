В четырех столичных управах запланированы слушания по свежему блоку проектов планировок микрорайонов для переселенцев по программе реновации, пишет "Коммерсант". Столичные власти планируют возвести в городе 6,4 млн кв. м жилья вместо 1,98 млн кв. м сносимых домов.
Отмечается, что при сохранении этих пропорций в целом по программе реновации может быть выстроено 52 млн кв. м жилья. Это увеличит его объем в Москве на 15%.
По прогнозам аналитиков, в результате может в значительной степени вырасти плотность населения. А также увеличится транспортная нагрузка на столичные магистрали.
Сообщается, что проекты планировок территорий пяти микрорайонов и кварталов в Бабушкинском районе, Алтуфьево, Люблино и Покровском-Стрешнево были обнародованы накануне. Их обсудят в городских управах. Предлагается выстроить 1,9 млн "квадратов" вместо сносимых 620 тыс. кв. м.
Это уже третий блок проектов планировок микрорайонов для переселенцев, который выносится на публичные слушания. В апреле 2019 года в первом таком блоке в шести микрорайонах (в их числе Метрогородок, Северное Тушино и Очаково-Матвеевское) власти предложили выстроить 2,77 млн кв. м жилья. Это почти втрое больше площади сносимых домов.
Во другом блоке проектов в семи микрорайонах (в их числе Свиблово, Измайлово и Люблино ) предлагалось возвести почти впятеро больше жилья (1,7 млн кв. м) взамен сносимых пятиэтажек.
Фото: cian.ru
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